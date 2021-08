Majkowice. Właściciele hotelu dla zwierząt zniknęli, zostawili psy i koty, o których mówili "dzieci". Plantacja konopi rozwiązaniem zagadki?

Ola i Michał zostali małżeństwem w lipcu 2015 roku. Kilka lat temu założyli na swojej posesji w Majkowicach Hotelik dla Zwierząt Amos Przystań. Opiekowali się w nim psami i kotami.

"Nasz Hotelik Amos Przystań powstał z miłości do zwierząt. Powstał, by nieść pomoc tym najsłabszym. Tworzymy miejsce w którym ideą jest dać zwierzakom ponownie uwierzyć w ludzi, uwierzyć w to, że dotyk nie musi oznaczać bólu" - napisali.

Z licznych filmików, jakie publikowali, jawi się obraz ludzi, dla których prowadzenie tego typu działalności było wspólną pasją. W czasie upałów czworonogom urządzali nawet kąpiel w basenie.

16 lipca przed południem Ola i Michał opublikowali swoje ostatnie zdjęcia przed zniknięciem. Wykonali je nad zalewem w Zabierzowie Bocheńskim. Później ślad po nich nagle się urwał, a zwierzęta zostały na posesji bez opieki.