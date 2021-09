Makijaż na Halloween 2021 dla chłopaka i dziewczyny. Zakonnica, zombie, klaun zobacz najlepsze pomysły na PINTEREST esz

Makijaż na Halloween to nie lada wyzwanie. Nawet z pozoru łatwe pomysły wymagają precyzji i przygotowania. Planujesz być zombie z otwartą raną i smugą krwi? Klaunem z przerażającym uśmiechem? Mroczną zakonnicą albo wilkołakiem? Mamy dla ciebie pomysły na makeup na Halloween! 31 października to święto kostiumów, duchów, czarownic i zjaw, wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych, co roku wypada w ten sam dzień. Zobacz propozycje, które dla ciebie przygotowaliśmy. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.