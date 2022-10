Halloweenowe wspominki. Krakowskie historie mrożące krew w żyłach

Halloween

Ale czym tak naprawdę jest Halloween? Początki święta sięgają tysiące lat w przeszłość, czasów rzymskich lub celtyckich. Wierzono, że w noc pomiędzy 31 października a 1 listopada zaciera się granica między światem ludzi a zaświatami. Ubierano się wówczas w pokraczne stroje, których zadaniem było odstraszyć złe demony. Był to także okres wspominania zmarłych bliskich i zadumy. Obchody Halloween już wtedy stykały się z krytyczną postawą kościoła katolickiego. Nazwa to zniekształcone słowo „All Hallows’ Eve” – co znaczy wigilia Wszystkich Świętych. W XIX wieku imigranci Irlandzcy przenieśli tradycję Halloween do Ameryki. Tutaj święto cieszyło (i nadal cieszy) się ogromną popularnością. Fikuśne bibeloty, cukierek albo psikus – wszystko to pochodzi prosto z USA. Do Polski trafiło stosunkowo niedawno, bo w latach 90 XX wieku. Wciąż zyskuje na popularności.