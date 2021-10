Przepisy na Halloween. Sprawdź pomysły na hallowenowe potrawy, przekąski i słodkości! Zobacz zdjęcia "strasznego" jedzenia 29.10

Halloween - przepisy. Pomysły na straszne przekąski i wypieki

Halloween co roku wypada 31 października. Co prawda w Polsce tradycja obchodzenia "strasznego" święta nie jest bardzo spopularyzowana, ale niektóre jego elementy widoczne są także u nas. Często na ten dzień organizowane są imprezy czy bale przebierańców, będące namiastką tego, co w Halloween robi się na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie mamy okazji wybrać się na żadną imprezę, możemy poświętować Halloween na swój własny sposób i na przykład przygotować sobie straszne śniadanie czy deser. Poniżej podajemy kilka przepisów, które sprawdzą się zarówno na wieczór przed telewizorem, jak i halloweenową domówkę.

Pyszne i "straszne" przepisy na halloween i nie tylko

W zeszłym roku pandemia nieco pokrzyżowała nam różne imprezowe plany, ale w tym roku możemy korzystać z braku restrykcyjnych obostrzeń i świętować na całego! A wiadomo, że nie ma udanej imprezy bez dobrego jedzenia.