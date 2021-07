Małopolska. Kolejna weekendowa akcja szczepień. Mobilne punkty staną w kilkunastu lokalizacjach

Przy kościołach lub w ich pobliżu, mobilne punkty szczepień znajdą się w Spytkowicach, Jabłonce, Laskowej, Niedźwiedziu, Łukowicy, Piwnicznej-Zdroju, Nawojowej, Ropie, Radogoszczy i Gromniku. Akcja prowadzona jest wspólnie z archidiecezją krakowską i diecezją tarnowską oraz małopolskimi samorządowcami.

- Wirus jest i nadal wpływa na naszą codzienność. Mamy jednak sprawne narzędzie, aby się przed nim zabezpieczać. Szczepienia to najlepsza droga do tego, by Małopolanie mogli bezpiecznie funkcjonować i powracać do życia, jakie pamiętamy sprzed pandemii. Zachęcam do odwiedzania punktów szczepień. To niezwykle ważne, abyśmy zdążyli przed czwartą falą epidemii zbudować zbiorową odporność – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.

Przez najbliższe dwa dni szczepienia będzie można także przyjąć w ramach akcji przeprowadzanych przez samorządy. Towarzyszą one ciekawym wydarzeniom jak chociażby Festiwal Rosołu, II Festiwal Podpłomyka Plebańskiego czy Zawody Jeździeckie w Łopusznej. Tak będzie też w Krakowie. Mobilne punkty szczepień zorganizowane przez krakowski magistrat staną w weekend na Małym Rynku oraz w klubie sportowym Prądniczanka.