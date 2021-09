Małopolska konserwator pożegnała się z urzędem. Wróci na uczelnię. Oficjalnie przyczyn jej odwołania nie podano

Dr Bogdanowska była małopolską konserwator przez dwa i pół roku, od marca 2019 roku. W Krakowie zasłynęła zdecydowanymi działaniami m.in. w stosunku do inwestycji deweloperskich prowadzonych bez poszanowania dla zabytków, samowoli w takich obiektach. Wstrzymywała prace, nakładała wysokie kary na inwestorów. Najbardziej znanym przykładem jest kara w wysokości 500 tys. zł dla dewelopera prowadzącego inwestycję Angel Stradom przy ul. Stradomskiej, w ramach której powstaje pięciogwiazdkowy hotel i apartamentowiec. Kara była efektem niestosowania się inwestora do warunków pozwolenia - rozebrania kopuły nad absydą dawnego kościoła św. Jadwigi na Stradomiu bez powiadomienia wojewódzkiego konserwatora.

Dalej: Bogdanowska nałożyła prawie półmilionową karę za prace budowlane prowadzone bez pozwolenia konserwatorskiego w budynku dworu Buszczyńskich przy ul. Siewnej na Górce Narodowej w Krakowie. Kolejna kara została nałożona na właściciela kamienicy przy ul. Szpitalnej 4 w Krakowie (przedsiębiorcę i milionera z Nowego Targu). Na prace w tym zabytku nie było wymaganego pozwolenia, prowadzono je też mimo wstrzymania robót przez służby konserwatorskie. Remont doprowadził do dewastacji i likwidacji zabytkowych elementów. Interweniowała małopolska konserwator, a następnie sprawą inwestycji zajęła się też prokuratura. Do ukaranych przez urząd konserwatorski należy też inwestor trwającej wielkiej przebudowy Hotelu Saskiego przy ul. Sławkowskiej, św. Tomasza i św. Jana w Krakowie.

Wojewódzka konserwator dała się we znaki nie tylko deweloperom, prywatnym inwestorom. Uchyliła również np. decyzję swojego poprzednika Jana Janczykowskiego w sprawie budowy kładki Kazimierz-Ludwinów nad Wisłą w Krakowie - pozwolenie konserwatorskie potrzebne do jej budowy. Wyjątkowo głośny stał się też spór o przebudowę zabytkowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Grzegórzecką, najstarszego zachowanego krakowskiego mostu. Prowadzona jest w ramach kolejowej rewolucji w centrum Krakowa dotyczącej dobudowy dodatkowej pary torów dla szybkiej kolei aglomeracyjnej. W tym przypadku Bogdanowska sprzeciwiała się planom rozbiórki zabytkowej struktury wiaduktu, co de facto zakładał projekt inwestora, czyli PKP PLK. Przebudowa powinna się już zakończyć, tak się nie stało.