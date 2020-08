Małopolska tarcza antykryzysowa. Pieniądze skończyły się po minucie

W ramach dodatkowej puli władze województwa przeznaczyły 16 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Do piątku trwała rejestracja, zaś w poniedziałek o 12 ruszył nabór. Przedsiębiorcy mogli aplikować o bezzwrotne wsparcie w wysokości 9 tys. zł.

- Nasi informatycy mówią, że nie było żadnego błędu, ani ataku botów. Złożono 2317 wniosków, które wyczerpały pulę przewidzianych środków. W sumie aplikować mogło 9680 osób. Oznacza to, że dofinansowanie dostanie co czwarta osoba. Wszystko trwało kilka minut. Potem system zaczął się przeładowywać, gdy środki zaczęły się kończyć, stąd problemy z wejściem na stronę - tłumaczy Michał Drewnicki, rzecznik urzędu marszałkowskiego.

Po godzinie 12 strona tarcza.malopolska.pl nie działała. Widniał na niej komunikat informujący, że aplikować będzie można znów o godzinie 14, do momentu przekroczenia wartości 130 proc. całościowej kwoty wsparcia. Później pojawił się komunikat, że ten został przekroczony, więc nie ma już możliwości złożenia wniosku.

- Złożenie wniosku nie jest możliwe. System nie był dostępny dla nikogo. O 12 miał ruszyć, a już o 12 był zamknięty. Albo kradną, albo nie są kompetentni - mówi nam jeden z rozgoryczonych przedsiębiorców, który zadzwonił do naszej redakcji. Przedsiębiorcy mocno też krytykują zasadę "kto pierwszy ten lepszy" przy aplikowaniu o wsparcie finansowe .

Zanim dojdzie do właściwego podpisania 2317 wniosków o grant, dojdzie jeszcze do dodatkowej kontroli wniosków, czy zostały złożone poprawnie, czy wsparcie przysługuje, itp. Kiedy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na uzyskanie pieniędzy? Marszałek Urynowicz nie podaje konkretnego terminu, bo jak zaznacza, przesunięcie środków musi teraz zatwierdzić Komisja Europejska, co może zająć trochę czasu. - Pierwsze środki w ramach tarczy (z wcześniejszego etapu - red.) zostały już wypłacone. Liczymy, że kolejne pojawią się szybko - mówi Tomasz Urynowicz.

Rozgoryczenie przedsiębiorców

W związku z tym, że chętnych na granty było cztery razy więcej, niż dostępnych środków, ci, którzy nie złożyli skutecznie wniosku, nie kryją goryczy. Zwłaszcza gdy już o godzinie 12.01 nie mogli nic zrobić.

- Jako młody przedsiębiorca w trudnej sytuacji, gdy usłyszałam o możliwości pomocy, którą oferowała wyżej wymieniona instytucja, pomyślałam, że to ostatnia deska ratunku dla mojej działalności. Co z tego, "deski" nawet nie zobaczyłam, bo już minutę po godzinie 12 wniosku nie dało się przesłać, ze względu na przekroczymy limit. Strona najpierw całkowicie się zawiesiła, a później coś "przetwarzała". Żart w biały dzień. Rozumiem, że potrzebujących pomocy było wielu, ale bez przesady - pisze do nas pani Agnieszka.

Nabór dwuetapowy

Nabór wniosków prowadzony był w dwóch, ściśle ze sobą połączonych etapach. Bon rekompensacyjny ma charakter dotacji bezzwrotnej, a sam projekt zrealizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W I etapie od 17 do 28 sierpnia przedsiębiorcy mieli możliwość założenia konta w systemie www.tarcza.malopolska.pl, wypełnienia wniosku oraz jego zatwierdzenia. II etap zaplanowano od 31 sierpnia (od godz. 12) do 7 września (do godz. 12). Jak widać, potrwał jednak tylko kilka minut.