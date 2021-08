Małopolska zachodnia. Chrzanów liderem w walce z "kopciuchami". Miliony złotych na poprawę jakości powietrza. A jak w innych gminach?

Małopolska zachodnia. Chrzanów liderem w walce z "kopciuchami". Miliony złotych na poprawę jakości powietrza

10 207 pieców "kopciuchów" zostało zlikwidowanych w ub. roku na terenie Małopolski. To co prawda mniej niż rok wcześniej, gdy udało się pozbyć 15 004 przestarzałych kotłów, jednak zważywszy na sytuację w jakiej przyszło nam funkcjonować należy uznać to za sukces. Prym w Małopolsce zachodniej w walce z zanieczyszczeniem powietrza wiedzie Chrzanów. Zdobył on tytuł lidera w Polsce wśród miast poniżej 100 tys. mieszkańców w kategorii jakość powietrza. Doceniono go za największy postęp wykonany latach 2018-19 w walce ze smogiem. W tym czasie średnioroczne stężenie PM10 zredukowano o 39 proc., natomiast benzo(a)pirenu aż o 68,5 proc.

Duże zaangażowanie w walce o czyste powietrze potwierdzają także najnowsze statystyki zawarte w podsumowaniu realizacji programu ochrony powietrza za 2020 rok w województwie Małopolskim. W ub. roku w gminie Chrzanów zlikwidowano 227 "kopciuchów". To czwarty najlepszy wynik w Małopolsce. Lepsze okazały się jedynie Skawina (405 szt.), Tarnów (397 ) i Liszki (354). Dobrymi wynikami mogą pochwalić się także: Wadowice (199), Oświęcim (gmina) (148), Oświęcim (miasto) (129), Kalwaria Zebrzydowska (127), Zator (115), Chełmek (104), Trzyciąż (101) i Spytkowice (89)