Ziemia znów zadrżała w powiecie chrzanowskim. Seria mocnych wstrząsów w kopalni Janina w Libiążu

- Nie myśleć o wyniku, tylko skupić się na tym, co jest do zrobienia - zwróciła uwagę Maja Włoszczowska, która we wtorek wystartuje w swoim czwartym wyścigu olimpijskim. Natomiast już w piątek dwukrotna wicemistrzyni olimpijska wraz z Pawłem Korzeniowskim, w roli chorążych, poprowadzą reprezentację Polski podczas ceremonii otwarcia imprezy w Tokio.