Małopolska zachodnia. Pielęgniarki ryzykują zdrowie i życie, by pomagać chorym. Niektóre już dwa razy przeszły COVID 19

Młode pielęgniarki po studiach nie garną się do pracy w szpitalach. Pojawiają się nieliczne, część z nich została skierowana do pracy na oddziałach covidowych, by wesprzeć doświadczony personel, który jest już w wieku przedemerytalnym

Wiele absolwentek studiów o kierunku pielęgniarstwo nie składa wniosku o prawo wykonywania zawodu, szuka pracy w większych miastach lub w prywatnym sektorze ochrony zdrowia, a niektóre decydują się na pracę za granicą. Ta negatywna tendencja utrzymuje się od lat. Trudno będzie ją odwrócić w sytuacji, gdy jest to praca ciężka, wymagająca ogromnej wiedzy, odpowiedzialności, ciągłego kształcenia i niestety nadal w naszym kraju niedoceniana i słabo wynagradzana.

Praca z ludźmi ciężko chorymi nie jest łatwa. Trzeba być prawdziwą pasjonatką w tym zawodzie. Zapewne przez najbliższe lata nadal będziemy pracować w podwyższonym reżimie sanitarnym. Nie wiemy kiedy i za jak długo nasza praca będzie wyglądać jak przed pandemią

- dodaje Dorota Mostowik , zastępczyni Grażyny Gaj.

Covid zmienił służbę zdrowia

Praca w czasach covidu mocno się zmieniła. Pielęgniarki na oddziałach, gdzie przebywają osoby zakażone zakładają odzież i kombinezony ochronne, dodatkowo maski z filtrem i przyłbicę a także kilka par rękawiczek. Ich noszenie nie należy do przyjemności, jest w nich niewygodnie i gorąco. Przepisy pozwalają na ciągłą pracę w kombinezonach do 4 godzin. Później musi nastąpić zmiana. To spowodowało konieczność zwiększenia obsady na oddziałach covidowych, a co za tym idzie zmniejszyły się obsady pielęgniarek pracujących na innych oddziałach.