Małopolska zyskała 120 nowych policjantów. Gdzie się pojawią?

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 21 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 61 nowych funkcjonariuszy. 5 policjantów trafi do wielickiej komendy powiatowej. 3 nowych policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zyska 8 nowych policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zostanie przydzielonych 4 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu dostaną po 3 funkcjonariuszy, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej dostaną po 2 nowych funkcjonariuszy. Do Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem zostanie przydzielony 1 policjant.