Manhattan Short Film Festival po raz szesnasty w krakowskim Kinie Pod Baranami

Manhattan Short Film Festival to festiwal, który odbywa się jednocześnie w setkach kin na różnych kontynentach. Od szesnastu lat oglądają go również widzowie Kina Pod Baranami. W tym roku zaprezentowanych zostanie 10 tytułów - z aż 970 zgłoszonych. Podczas październikowego wieczoru, widzowie Kina Pod Baranami zdecydują, który z tytułów zasługuje na główną nagrodę Festiwalu, dając mu szansę na rywalizację w oscarowym wyścigu. Projekcja w niedzielę 3 października o godz. 18.30.

Filmy prezentowane w ramach festiwalu to przede wszystkim ciekawe, autorskie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Zrealizowane przez 16-latka "Death By Handshake" to pełen lekkości portret pandemicznego Nowego Jorku. Humoru nie brak także w irlandzkim "Rough", francuskim "Archibald's Syndrome" oraz kanadyjskim "Monsieur Cashemire", którego ekscentryczny bohater skrywa niejedną tajemnicę. Animowana "Aurora" i aktorskie "Out of Time" pokazują rozmaite aspekty ludzkiej egzystencji widziane oczami kobiet-reżyserek.