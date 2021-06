Marcinkowice. Za rok ma być gotowe Powiatowe Centrum Sportu przy Zespole Szkół w Marcinkowicach [ZDJĘCIA]

Powiatowe Centrum Sportu dostępne będzie zarówno dla uczniów Zespołu Szkół w Marcinkowicach, zawodników, ale też dla mieszkańców Sądecczyzny.

- Mam nadzieję, że w czerwcu przyszłego roku będziemy mogli oficjalnie otworzyć halę sportową i udostępnić ją wszystkim chętnym. W podziemiach budynku znajdzie się również najnowocześniejsza w Małopolsce strzelnica sportowa z niezbędną infrastrukturą

– zaznacza starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Obok hali powstanie kompleks sportowy na świeżym powietrzu. Nie zabraknie boiska do gier zespołowych z trybunami, kortów tenisowych i odkrytego basenu, a także bieżni, skoczni do skoku w dal i wzwyż oraz rzutni (rzut kulą, młotem i dyskiem).

- To gigantyczne przedsięwzięcie wymagające wielu pozwoleń i zabiegów - dodaje starosta Marek Kwiatkowski, który kilka dni temu sprawdzał postęp prac. - Trzeba wszystko uzgodnić z odpowiednimi służbami i cały czas rozwiązywać pojawiające się problemy. Ale tek jest podczas realizowania dużych inwestycji. Najważniejsze, że prace postępują i pozyskaliśmy dofinansowanie do tego projektu. Po zakończeniu całości, przy Zespole Szkół w Marcinkowicach pojawi się więc nie tylko pełnowymiarowa hala sportowa, ale też zewnętrzny kompleks sportowy z boiskami, bieżnią, miejscem na pchnięcie kulą i basenem. To spełnienie marzeń, ale także odpowiedź na potrzeby mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Chcę, aby powstało tu Powiatowe Centrum Sportu dostępne nie tylko dla uczniów i zawodników, ale też dla mieszkańców Sądecczyzny.