Mariusz Lewandowski: Czujemy niedosyt. Zasłużyliśmy na zwycięstwo

- Tak jak i po pierwszym meczu czuliśmy niedosyt, tak samo teraz czujemy - rozpoczął Mariusz Lewandowski. - Zasłużyliśmy na zwycięstwo. Już w pierwszej połowie powinniśmy strzelić parę bramek. Mądrze zakładaliśmy pressing, dobrze przechodziliśmy z obrony do ataku. Dobrze wykonywaliśmy zadania, ale w piłce liczą się bramki. Uczulałem w przerwie na to zespół. Wyszliśmy na drugą połowę i tak się stało, Wisła wyrównała. To był ciekawy mecz dla kibiców, ale z naszej strony jest niedosyt, bo mogliśmy z tego dużo wyciągnąć. Trzeba być bardziej pazernym na gole, wykorzystywać sytuacje.

Bruk-Bet długimi fragmentami dominował na boisku. Trener „Słoni” zapytany, czy nie było dla niego zaskoczeniem, że udało się tak łatwo wybić z rąk atuty Wiśle, odparł: - Bardziej patrzyłem na to, że to my byliśmy dobrze przygotowani do meczu. W piłce jest jednak tak, że jak się nie wykorzysta okazji, to nie wygrywa się meczów. I przekonaliśmy się o tym w końcówce spotkania.