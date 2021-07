Marszałek Witold Kozłowski: Igrzyska mają wprowadzić Małopolskę na europejskie salony

Po co nam taka impreza jak Igrzyska Europejskie, kojarzące się z rywalizacją sportowców z drugich, trzecich reprezentacji, która mało kogo interesuje?

Moja refleksja była bardzo podobna po pobycie na ostatnich Igrzyskach Europejskich w Mińsku. Rzeczywiście rywalizacja tam w niektórych dyscyplinach, szczególnie w lekkiej atletyce, pozostawiała wiele do życzenia. My od początku, kiedy rozpoczęliśmy rozmowy na temat igrzysk ze Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich, to powiedzieliśmy, że warunek jest taki, by zawody w każdej z dyscyplin miały rangę mistrzostw Europy albo kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. A jeżeli będzie wielka chęć zaprezentowania się, to nie ma problemu, ale jako dyscyplina pokazowa, finansowana ze środków danej federacji. My się tego twardo trzymamy. Zawody lekkoatletyczne, które już na 99 procent odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie będą mieć rangę drużynowych mistrzostw Europy. Nikt mi chyba nie powie, że na takie zawody przyjedzie trzeci garnitur.