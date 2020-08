Choć Martyna Wojciechowska nieustannie bywa w podróży na krańce świata, swoją bazę wypadową ma na warszawskim Żoliborzu. Podróżniczka niechętnie dzieli się swoją prywatnością, ale od czasu do czasu pozwala internautom zajrzeć do swojego mieszkania. Co w nim zobaczymy? Dziesiątki książek i wiele pamiątek z podróży. Zobaczcie, jak wygląda mieszkanie Martyny Wojciechowskiej.