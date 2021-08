Mateusz Lis oficjalnie odchodzi z Wisły Kraków

W barwach Wisły Kraków Mateusz Lis rozegrał w sumie dokładnie 70 meczów, z czego 69 ligowych i jeden w Pucharze Polski. Transfer do ekipy beniaminka tureckiej Superligi jest gotówkowy, a Wisła może zarobić blisko 4 mln złotych.

- Transfer Mateusza to dla nas powód do radości i smutku jednocześnie - mówi dla oficjalnego serwisu internetowego Wisły Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy „Białej Gwiazdy”. - Smutku, bo opuszcza nas bramkarz, który wszedł na bardzo dobry poziom i który w ostatnim czasie bardzo się rozwinął. Radości, bo nasz piłkarz został doceniony i będzie realizował swoje marzenia w silniejszej piłkarsko i finansowo lidze. Znając cele Mateusza byliśmy gotowi na jego sprzedaż, a klub od kilku miesięcy prowadził wstępne rozmowy. Udało się nam uzyskać oczekiwaną kwotę. Będzie to drugi najdroższy bramkarz opuszczający ekstraklasę po 23. roku życia i jednocześnie najwyższy transfer Wisły od czterech lat. Trzymamy kciuki za jego występy w Turcji.