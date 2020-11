Matura 2020 z matematyki z Operonem. Jakie zadania mogą się pojawić na próbnej maturze z matematyki?

Salon Maturzystów Perspektywy 2020. Matura spotka się ze studiami online

Kampania Salon Maturzystów Perspektywy, organizowana od 14 lat we wrześniu, tym razem odbędzie się online. Cel jest ten sam od lat: pomoc maturzystom w przygotowaniu do matury i rekrutacji na studia. Od 17 do 30 września odbędzie się dziesięć wirtualnych Salonów, obejmujących całą Polskę.