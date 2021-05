Matura 2021 CKE: j. polski podstawowy. Mamy arkusz egzaminacyjny! Co było? Sprawdź tematy maturalne z j. polskiego

We wtorek 4 maja rozpoczęła się matura 2021. W całej Małopolsce do egzaminów przystąpiło prawie 26 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników, a także ponad 6,5 tys. osób, które chcą je zdawać ponownie, by poprawić wynik. To już kolejna matura organizowana w czasie pandemii i w związku z tym - w reżimie sanitarnym. Na początek, we wtorek, maturzyści zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego. Sprawdź arkusz z wszystkimi pytaniami.

Matura 2021 CKE. Na początek język polski W całej Małopolsce do matury przystępuje teraz 25 820 tegorocznych absolwentów liceów i techników, z tego w samym Krakowie

Kraków 8 219. Jeśli chodzi natomiast o piszących po raz kolejny - w Małopolsce jest ich 6511, z czego w Krakwie - prawie 2,5 tys. - Młodzież jest bardzo zdyscyplinowana - szybko dojrzewają. Egzamin rozpoczął się zgodnie z procedurami - powiedział nam po rozpoczęciu wtorkowego egzaminu z języka polskiego Marek Gaweł, dyrektor krakowskiego XVIII LO. W jego szkole we wtorek do egzaminu przystąpiło 51 maturzystów. - Jutro pojawią się również absolwenci i innych lat, którzy chcą poprawić ocenę z matematyki - dodawał dyrektor.

Matura 2021: doszło do przecieku? W dzień egzaminu z języka polskiego, około godziny 6:50 zaczęto wyszukiwać frazę “motyw ambicji”, "Lalka ambicja", "ambicja w lekturach". Internauci szukali też streszczenia "Lalki". Działo się to głównie w województwie podlaskim. Uczniowie ze świętokrzyskiego potwierdzają, że jeden z tematów maturalnych faktycznie brzmiał: "Czy ambicja pomaga w osiągnięciu celu". Młodzież miała omówić temat na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z serwisem Onet Kobieta przyznał, że sprawa zostanie zgłoszona na policję.

Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce podczas zeszłorocznych egzaminów. Również po godzinie 6 w woj. podlaskim zauważalny był wzrost wyszukiwań w frazy "wesele elementy fantastyczne", a już o godzinie 7, internauci wpisywali do wyszukiwarki dokładny temat matury z polskiego. Jeszcze dziś o godz. 14 CKE opublikuje arkusz egzaminacyjny. Dodamy go do tego artykułu.

Co było na maturze z j. polskiego? Maturzyści o takiej właśnie lekturze na egzaminie z polskiego marzyli: „Lalka”. Pojawiła się w tym roku, z tematem rozprawki – jak relacjonują nam sami maturzyści - „Czy ambicja może pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu”. Pośród osób, które we wtorek pierwsze skończyły pisać i wyszły z egzaminu z polskiego, jest Szymon Macnar z VI LO w Krakowie. Zamiast maksymalnych 170 minut poświecił na swój egzamin godzinę i 15 minut.

- Zawsze, od podstawówki, pierwszy wychodzę z sali. Jestem dość szybki na sprawdzianach i egzaminach, czuję się na tyle pewnie i zazwyczaj idzie mi dobrze. Nie lubię siedzieć i poprawiać, staram się, żeby pierwsze wypełnienie było bezbłędne. I matura też była fajna - podsumowuje krakowski maturzysta. Szymon Macnar potwierdza, że matura z polskiego – zgodnie z ministerialnymi zapowiedziami – jest w tym roku łatwiejsza. Taka miała być, ze względu na pandemię i wymuszone przez nią nauczanie zdalne. Matura z j. polskiego: bardzo mało gramatyki - Przede wszystkim mnie się rzuciło w oczy to, że było bardzo mało gramatyki. Egzamin głównie polegał na analizie tekstu i dość łatwym wypracowaniu. Pierwsza część arkusza, stricte z zadaniami, była bardzo łatwa w porównaniu do tego, co mieli nasi poprzednicy w minionych latach – ocenia Szymon.

Samo wypracowanie – jak mówi maturzysta – było „bardzo łatwe i bardzo przyjemne”. W rozprawce należało się odnieść do podanego fragmentu „Lalki” Prusa, mówiącego o początku kariery naukowej Wokulskiego, a także do całości tej lektury. "Lalka" Bolesława Prusa na maturze z j. polskiego - „Lalka” to lektura, którą chyba każdy licealista zna i to jest jedna z lektur, które są lepiej „przerabiane” w szkole. Dlatego fajnie, że nam się trafiła akurat taka książka – przyznaje Szymon Macnar. - „Lalka” jest wielowątkowa, a losy Wokulskiego z „Lalki” do tematu ambicji doskonale się dopasowują.

Szymon nie szukał wcześniej w internecie ewentualnych przecieków tematów maturalnych – mówi, że nawet nie przyszło mu to do głowy. Ale, jak opowiada, sprawdzili z kolegami już po maturze w wyszukiwaniach Googla i okazuje się, że kilka godzin przed egzaminem już pojawia się faktyczny temat rozprawki. Był wyszukiwany w województwie podlaskim. I, co ciekawe, rok temu było tak samo.

- Widać, że ktoś wyszukiwał „Lalka i ambicja”, na wykresie jest czas wyszukiwania i ponad 100 wyszukiwań w województwie podlaskim i kilkadziesiąt w mazowieckim. Czyli właściwie nie trzeba się specjalnie przygotowywać, wystarczy wejść o 7 rano na Google Trends i sprawdzić, o czym będzie rozprawka – kwituje Szymon. W wypracowaniu należało przeanalizować podany fragment „Lalki”, nawiązać do całości utworu, a także do innych tekstów kultury. Szymon wybrał „Krzyżaków” Sienkiewicza. - Odniosłem się do momentu, w którym Jurand tak bardzo dąży do odzyskania swojej córki, że ryzykując życie wybiera się do zamku krzyżaków, traci zdrowie. Nieustępliwość w dążeniu do celu motywuje go do takiej ryzykownej decyzji – relacjonuje Szymon. Maturzysta z VI LO w swojej rozprawce postawił tezę, że ambicja może pomóc w dążeniu do celu, ale nie zawsze jest gwarancją, że cel zostanie osiągnięty szczęśliwie. - Na pewno jest paliwem napędowym, ale może się pojawić coś, co tę ambicję złamie i sprawi, że jakaś osoba podda się w swoich działaniach. Tak jak Wokulski – chciał awansować społecznie, do wyższej klasy, arystokracji, ale przez liczne porażki na tym polu, odrzucenie przez Izabelę Łęcką, poddał się, wycofał z życia publicznego. Ambicja nie wystarczyła - tłumaczy Szymon.

Co roku większość maturzystów na egzaminie maturalnym wybiera rozprawkę Co roku większość maturzystów na egzaminie maturalnym wybiera rozprawkę. Są do jej pisania przygotowywani już od podstawówki, więc też najpewniej się w nim czują. Analiza wiersza jest bardziej ryzykownym wyborem. W tym roku należało dokonać analizy wiersza „Strych” Beaty Obertyńskiej. Rozprawkę można było pisać o ambicji albo wybrać drugi temat. Brzmiał: „Miasto - przyjazne czy wrogie człowiekowi?”, a w wypracowaniu należało nawiązać o do „Ziemi obiecanej” Reymonta. - Wydaje mi się, że większość osób przed maturą obstawiała „Lalkę”, więc w tym roku matura z polskiego nie zaskoczyła uczniów. Ja też wybrałam ten temat, chociaż rozważałam też, czy nie wybrać drugiego, o mieście. W pamięci od razu znalazłam w tekstach kultury przykłady, które by pasowały do tematu, jaki wpływ ma miasto na człowieka. Ale w końcu zdecydowałam się na temat z „Lalką”, wydawał mi się prostszy - mówiła nam po egzaminie Ania Zając z XVIII LO w Krakowie.

Krakowska maturzystka jest zadowolona z tego, jak jej poszło, mówi, że z każdym z zadań poradziła sobie przyzwoicie. Przyznaje, że solidnie się uczyła przed maturą, na jej przygotowanie do egzaminów nie miało wpływu zdalne nauczanie. - Wiem, że wiele osób na zdalnym uczyło się w takim samym stopniu jak w szkole, poświęcało na naukę tyle samo czasu. Ale są też osoby, które podczas zdalnego nauczania mniej się uczyły, bo ciężej jest się skupić przed monitorem komputera czy telefonu, niż gdy uczy się siedząc w sali i słuchając nauczyciela - podsumowuje Anna. Przed Anią oprócz dwóch obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym, również trzy na poziomie rozszerzonym. Chce studiować filmoznawstwo lub kulturoznawstwo, jej wymarzona uczelnia wymaga wyniku z dwóch egzaminów na poziomie rozszerzonym. - Większość osób, które chcą iść na studia, musi zdawać te egzaminy rozszerzone, bo uczelnie wymagają rozszerzeń. Dlatego takie ułatwienie dla maturzystów, że nie trzeba zdawać takich egzaminów w tym roku, nie ma większego znaczenia dla osób, które chcą się kształcić dalej - zauważa maturzystka.

Matura 2021. "Co innego budzi stres" Część z krakowskich maturzystów mówiła nam, że zadania zamknięte na maturze z polskiego, teksty, z którymi mieli pracować, jednak sprawiła im trochę trudności. Jakub Lelek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie przyznaje, że nad pierwszym z podanych tekstów, o natrętach językowych, musiał spędzić godzinę. Zarówno Jakub, jak i kilkoro innych maturzystów ocenia, że pytania do tego tekstu były... dziwne. - Drugi tekst był o komizmie i optymistycznym nastawieniu do życia. Przy nim pojawiło się zadanie, w którym trzeba było się odwołać do „Zemsty” Fredry. Tą „Zemstą” byłem zaskoczony, musiałem się na chwilę przy tym zadaniu zatrzymać, przypomnieć sobie. Pojawiły się jeszcze style językowe, ale to nie było trudne - zrelacjonował nam Jakub. Matura odbywa się w wyjątkowych warunkach pandemii, w reżimie sanitarnym. Ale zdający twierdzą, że nie jest to stresujące, są rozsadzeni w sporych odległościach od siebie, przez otwarte okno wpada do sali powiew świeżego powietrza.

- Co innego budzi stres: to, że praktycznie przez cały rok nie było nas w szkole, a nagle musimy tu przyjść, siąść w ławkach i normalnie pisać. To zupełnie inny komfort pracy niż sprawdziany przed komputerem czy online. Zwłaszcza że już się przyzwyczailiśmy, że sprawdziany są pisane na komputerze. Ja zauważyłam teraz, że wolniej mi się pisze tak normalnie na kartce – to obserwacja Martyny Świąteckiej z II LO w Krakowie. - I trudniej też znaleźć słowa - dodaje z kolei Natalia Popczyk, maturzystka z tej samej szkoły. Spytaliśmy dyrektora II LO Marka Stępskiego, czy widziani znów w szkole po długiej przerwie maturzyści są odmienieni, może po miesiącach zdalnej nauki zachowują się inaczej... - Myślę, że normalnie. Ale po maturzystach trudno to określić, za bardzo nie mamy okazji porozmawiać. Dopiero jak niebawem będziemy mieli kontakt z młodszymi uczniami, którzy wrócą do szkoły, to zobaczymy, jakie to na nich odcisnęło piętno - odpowiada dyr. Stępski.

Matura 2021 CKE. Obowiązujący reżim sanitarny Obowiązujący reżim sanitarny spowodował, że do szkół maturzyści wchodzili podzieleni na tury, w odstępach np. 15 minut lub pół godziny, zwykle dwoma osobnymi wejściami. Piszą oddaleni od siebie o minimum półtora metra, zwykle po 10 lub kilkanaście osób w sali. Matura 2021. Ponoć będzie łatwiej... W tym roku - w związku z sytuacją epidemiczną i wymuszonym przez nią zdalnym nauczaniem - matura ma być nieco łatwiejsza. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Obowiązkowe są tylko egzaminy pisemne - język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. W odróżnieniu od poprzednich lat - nie ma też obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. A do egzaminów w części ustnej przystąpią tylko ci chętni, którzy potrzebują wyniku z takiego egzaminu w rekrutacji na studia wyższe za granicą. Jednak od krakowskich maturzystów słyszymy, że w związku z wymaganiami w rekrutacji na wymarzone kierunki studiów i uczelnie całkiem sporo z nich będzie zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym. W niektórych szkołach w stolicy Małopolski dowiadujemy się też o pojedynczych osobach, które będą zdawać egzaminy ustne.

Matury 2021 będą trwać do 20 maja. A oto harmonogram na kolejne dni matur w tym tygodniu: 5 maja (środa) godz. 9 - matematyka (poziom podstawowy)

godz. 14 - historia muzyki (poziom rozszerzony) 6 maja (czwartek) godz. 9 - język angielski (poziom podstawowy)

godz. 14 - historia sztuki (poziom rozszerzony)

7 maja (piątek) godz. 9 - język angielski (poziom rozszerzony)

godz. 9 - język angielski (poziom dwujęzyczny)

godz. 14 - filozofia (poziom rozszerzony). Powodzenia, maturzyści! Podczas gdy młodzi ludzie będą się głowić nad arkuszami egzaminacyjnymi, znajomy i rodziny będą z pewnością trzymać za nich kciuki. Są też inicjatywy modlitwy za maturzystów w czasie, gdy piszą matury. 3 maja odprawione zostały również msze św. w ich intencji - m.in. w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

FLESZ - Bez maseczek na powietrzu?