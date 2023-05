Matura 2023. Maturzyści zdają trzeci obowiązkowy pisemny egzamin - w poniedziałek mierzą się z matematyką Małgorzata Mrowiec

Matura z matematyki 2023. Tegoroczni absolwenci szkół średnich zdają egzamin z matematyki nietypowo, bo jako trzeci, a nie - jak zawsze - drugi spośród egzaminów maturalnych. Jest to jeden z czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych - obok tych z języka polskiego i języka obcego na poziomie podstawowym, które już są za nimi, a także egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, który dopiero ich czeka. Podczas weekendu młodzi ludzie odpoczywali, ale też wykorzystywali ten czas na dalsze powtarzanie materiału. Przypomnijmy: w tym roku ok. 30 tys. absolwentów ze szkół w całej Małopolsce przystępuje do egzaminu dojrzałości.