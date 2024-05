Matura MATEMATYKA 2024: arkusz CKE i odpowiedzi. Co było na maturze z matematyki

Matura podstawowa z matematyki 2024 dobiegła końca

Uczniowie zmierzyli się z egzaminem z matematyki. Jeśli ktoś z przyczyn od niego niezależnych nie był w stanie napisać go w tym terminie, może zmierzyć się z nim 4 czerwca o godzinie 9:00.

- Bardzo dobrze mi dzisiaj poszło. Uważam, że wszystko napisałem okej. Było sporo zadań bardzo podobnych do matur z poprzednich lat – takich bardzo schematycznych. Pojawiło się jednak też kilka pytań, które odbiegały od tych schematów, ale nie były one zbyt ciężkie. Wyszedłem po około 1,5 godz. Oczywiście wszystkie odpowiedzi sprawdziłem kilka razy - mówi Jakub Miękina z klasy 4A z I LO w Krakowie: - Teraz myślę, że moje nastawienie przed jutrzejszym egzaminem z angielskiego jest jeszcze lepsze niż przed matematyką. Myślę, że jutro zupełnie nie powinno być problemu – dodaje maturzysta.

- Wydaje mi się, że dla osób, które dobrze się przygotowały – maturę z matematyki można było spokojnie napisać na 100 proc. Moim zdaniem nie była najtrudniejsza. Zadania były dosyć schematyczne i porównywalne do tych, które pojawiły się w ubiegłym roku. Mimo wszystko wydaje mi się, że niektóre zadania były dosyć podchwytliwe i jeżeli nie doczytało się dokładnie polecenia, to mogło się zrobić naprawdę głupi błąd. Ja pisałem egzamin przez ok. godzinę, a drugą godzinę poświęciłem na sprawdzenie odpowiedzi - mówi Mateusz z VIII LO w Krakowie: - Teraz już jest naprawdę pozytywnie. Najtrudniejszy język polski już za mną, dzisiaj matematyka więc teraz będzie już tylko lepiej.