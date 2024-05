Arkusz CKE - matura z matematyki 2024. Jakie były zadania? W zadaniach funkcja, ciągi i prawdopodobieństwo

Zakończył się kolejny dzień egzaminów maturalnych. Mamy już oficjalne arkusze CKE matury z matematyki, do którego dziś 8 maja o godzinie 9:00 przystąpili maturzyści. Ostatni uczniowie o godzinie 12:00 opuścili sale. Zdania na temat trudności zadań są podzielone. Jak im poszło? Dzisiejszy test rozwiązało ponad 24,2 tys. tegorocznych absolwentów małopolskich szkół średnich.

CKE opublikowała oficjalny arkusz matury z matematyki podstawowej. Przejdź do galerii i sprawdź co pojawiło się na tegorocznej maturze z matematyki.

Kiedy matura z matematyki 2024?

W 2024 r. egzaminy maturalne trwają od 7 do 24 maja, w tym: część pisemna – od 7 do 24 maja, część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Dzisiaj uczniowie zmierzyli się z egzaminem z matematyki. Jeśli ktoś z przyczyn od niego niezależnych nie był w stanie napisać go w tym terminie, może zmierzyć się z nim 4 czerwca o godzinie 9:00.

Są już pierwsze komentarze uczniów na temat matury z matematyki. Jak im poszło?

Póki co zadania maturzystów są podzielone. Dla jednych egzamin okazał się być bardzo prosty innym sprawił problemy.

- Bardzo dobrze mi dzisiaj poszło. Uważam, że wszystko napisałem okej. Było sporo zadań bardzo podobnych do matur z poprzednich lat – takich bardzo schematycznych. Pojawiło się jednak też kilka pytań, które odbiegały od tych schematów, ale nie były one zbyt ciężkie. Wyszedłem po około 1,5 godz. Oczywiście wszystkie odpowiedzi sprawdziłem kilka razy - mówi Jakub Miękina z klasy 4A z I LO w Krakowie: - Teraz myślę, że moje nastawienie przed jutrzejszym egzaminem z angielskiego jest jeszcze lepsze niż przed matematyką. Myślę, że jutro zupełnie nie powinno być problemu – dodaje maturzysta.

- Wydaje mi się, że dla osób, które dobrze się przygotowały – maturę z matematyki można było spokojnie napisać na 100 proc. Moim zdaniem nie była najtrudniejsza. Zadania były dosyć schematyczne i porównywalne do tych, które pojawiły się w ubiegłym roku. Mimo wszystko wydaje mi się, że niektóre zadania były dosyć podchwytliwe i jeżeli nie doczytało się dokładnie polecenia, to mogło się zrobić naprawdę głupi błąd. Ja pisałem egzamin przez ok. godzinę, a drugą godzinę poświęciłem na sprawdzenie odpowiedzi - mówi Mateusz z VIII LO w Krakowie: - Teraz już jest naprawdę pozytywnie. Najtrudniejszy język polski już za mną, dzisiaj matematyka więc teraz będzie już tylko lepiej.

Co trzeba było mieć na maturze z matematyki?

Aby przystąpić do egzaminu dojrzałości z matematyki należało zaopatrzyć się w linijkę, cyrkiel oraz kalkulator prosty. Do dyspozycji uczniów są również wybrane wzory matematyczne. Na napisanie testu abiturienci mieli 180 min, czyli 3 godziny.

Zadania maturalne obejmują następujące działy matematyki:

liczby rzeczywiste,

wyrażenia algebraiczne,

równania i nierówności,

funkcje,

ciągi,

optymalizacja,

planimetria,

geometria analityczna,

stereometria,

kombinatoryka,

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Tu przeczytasz jakie zadania mogą znaleźć się na egzaminie z matematyki

Ile osób zdaje maturę w Małopolsce?

W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie maturę zdaje blisko 230 tegorocznych absolwentów, a także ponad 60 osób, które poprawiają wybrany jeden lub dwa egzaminy. Wśród poprawiających są osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, oraz osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów niezdanych w ubiegłych latach. W tej grupie są też osoby, które podchodzą do zdawanego już wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik, albo zdają całkiem nowy przedmiot.

Z kolei w I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie do matury podchodzi prawie 200 tegorocznych absolwentów i blisko 40 osób poprawiających egzaminy.

W całej Małopolsce do egzaminu dojrzałości w tym roku przystępuje w sumie 24 tys. 265 maturzystów, z czego w liceach - 13 tys. 937 osób, a w technikach - 10 tys. 328 osób. Oprócz tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia egzaminy będą zdawać także abiturienci z minionych lat - ci, którzy poprzednio nie przystąpili do matury po ukończeniu szkoły, nie zdali lub chcą poprawić swój wynik. Takich osób jest w naszym województwie 4 tys. 577, z czego w samym Krakowie - 2 tys. 13. W samym Krakowie w 113 szkołach łącznie do egzaminów przystąpi 9,5 tys. zdających.

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić obowiązkowo?

W tym roku po raz ostatni egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Maturzysta (niezależnie od formuły egzaminu) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej obowiązkowo zdają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Jeżeli chodzi o egzaminy ustne, maturzyści obowiązkowo przystępują do dwóch: z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Co z przedmiotami rozszerzonymi?

W tym roku każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Natomiast absolwenci wszystkich typów szkół, którzy spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Kiedy wyniki?

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca i tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

