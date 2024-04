Matura z matematyki. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Klaudia Warzecha

Matura z matematyki 2024 - dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!