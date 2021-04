Maturalne zaplecze modlitewne. Gdy jedni piszą, inni się za nich modlą [MATURA 2021]

O inicjatywie maturalnego zaplecza modlitewnego informuje również w swoim komunikacie krakowska kuria. Cytuje też jedną z tegorocznych maturzystek:

- Na pewno czuję się zestresowana, bo jednak są to egzaminy, które w jakimś stopniu wpłyną na to, co będę robić w przyszłości. Z drugiej strony wydaje mi się, że Pan Bóg ma wszystko poukładane i po prostu będzie, jak ma być - wyznaje Natalia. - Miałam w planach jechać na Jasną Górę, by pomodlić się przed maturą. Przypadkiem zobaczyłam ogłoszenie na grupie i stwierdziłam, że jak jest okazja, to pojadę. Na pewno jestem spokojniejsza i dostałam też jakąś dawkę motywacji, by jeszcze ten ostatni tydzień przepracować. Poznałam też fajnych ludzi, którzy również są przed maturą. Takie wzajemne wsparcie jest bardzo ważne - wyjaśnia.