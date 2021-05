Metro, premetro, podziemny tramwaj? Co najlepszym sposobem na korki w Krakowie?

Stanisław Albricht, szef firmy Altrans, autor koncepcji metra w Krakowie dla potrzeb referendum w 2014 r.: - Powinno powstać metro, bo tylko takie rozwiązanie, znacznie zwiększające komfort w komunikacji zbiorowej, pozwoli na to, by dużą liczbę mieszkańców zachęcić do korzystania z niej i rezygnacji z jazdy samochodem. Nowe linie tramwajowe z odcinkami tunelowymi to nie to samo. Wystarczy przypomnieć sobie, jakie bywają problemy gdy spadnie trochę śniegu i pojawiają się oblodzenia torowisk. Teraz słyszymy o wybrzuszeniach szyn, awariach, które powodują zmiany i ograniczenia kursów tramwajów. Jeżeli porównujemy udział transportu samochodowego i zbiorowego, to w Krakowie jest to 60 proc. do 40 proc. na korzyść aut. W Warszawie jest na odwrót, a to dzięki temu, że tam jeździ metro. Wystarczy też zauważyć, że w stolicy przy stacjach metra parkingi park&ride są zapełnione, a te przy pętlach tramwajowych czy przystankach kolejowych nie mają już takiego obłożenia.

Dr inż. Marek Bauer Archiwum

Dr inż. Marek Bauer z Politechniki Krakowskiej:

- Najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa jest rozwój sieci tramwajowej z tworzeniem odcinków tunelowych, np. pod centrum. Tym jest właśnie premetro. W przyszłości, jeżeli będzie taka potrzeba, tunele tramwajowe można przekształcić w podziemne trasy dla metra. Tak robią np. w Brukseli. W przypadku metra duże środki finansowe trzeba zaangażować w budowę jednego korytarza. Rozwój sieci tramwajowej pozwala za te same pieniądze zbudować tunele, tam gdzie problemy komunikacyjne są największe, ale też rozwijać naziemne linie w całym mieście. Tramwaj jest więc bardziej dostępny, metro daje większą szybkość podróżowania. Premetro jest kompromisem między dostępnością i szybkością.

Prof. Antoni Tajduś Wojciech Matusik

Prof. Antoni Tajduś z Akademii Górniczo-Hutniczej, były rektor tej uczelni:

- Może być premetro, ale ważne jest to, co przez to rozumiemy. Chodzi o to, by były to trasy i tunele, ale nie dla tramwajów, ale wagonów, które będą jeździć znacznie szybciej. Potrzebne są rozwiązania, które znacznie zwiększą komfort podróży. Jak ktoś ma dojechać z Kurdwanowa do centrum tramwajem w 25 minut, a metro pokona tę trasę w 6-7 minut to jest znaczna różnica, która zachęci do pozostawienia samochodu i wyboru transportu zbiorowego.

Prof. Andrzej Szarata Anna Kaczmarz

Prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej:

- Studium wykonalności dla bezkolizyjnego transportu w Krakowie widziałem, kiedy ten dokument był gotowy w połowie. Już wtedy analizy liczby podróży pasażerów (robione są do 20 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji) względem kosztów budowy i eksploatacji wypadały słabo dla wariantu metra z Nowej Huty do Bronowic. Mówiło się, że taka linia metra kosztowałaby 8-10 mld zł. Trasy tramwajowe z tunelami pod centrum byłby tańszym rozwiązaniem, a pewnie równie efektywnym, ale pełną odpowiedź znajdziemy w studium.