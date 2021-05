Mężczyźni wrzucali do Wisły krzesła i ławki. I jeszcze to nagrywali!

Jak relacjonują w mediach społecznościowych strażnicy miejscy, ok. 1.40 dyżurny przyjął zgłoszenie, że znajdująca się na barce przy Bulwarze Czerwieńskim sześcioosobowa grupa mężczyzn pozbywa się wyposażenia statku, czyli... wyrzuca ławki i krzesła do Wisły.

"Co prawda po dojechaniu na miejsce nie zastaliśmy już rozrywkowej ekipy, ale za to spotkaliśmy zgłaszającą, która wskazała nam kierunek ich trasy. Po krótkiej chwili namierzyliśmy panów relaksujących się u stóp Smoka. Ostatecznie trójka z nich potwierdziła, że ławkę wrzucili do rzeki, a jeden przyznał się, że nakręcił film dokumentujący ów wyczyn. Sprawcy zostali przekazani policji wraz z zabezpieczonym telefonem" - informuje straż miejska na swoim profilu facebookowym.