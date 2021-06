Michał Ratajczyk wygrywa 8 Wyścig Górski Magura Małastowska. Był najlepszy zarówno w sobotę jak i w niedzielę

Bohaterami wyścigów są oczywiście kierowcy, ale nie byłyby one możliwe beż ciężkiej pracy ludzi zabezpieczających trasę. To łącznie ze strażakami z jednostek OSP naszego powiatu blisko 200 osób Bez poświęcenie mechaników samochodowych, którzy potrafią odbudować zniszczone samochody w kilka godzin, tak by ich kierowcy bezpiecznie mogli mierzyć się z trasą. To oni też pilnują by wyścigowe maszyny, niezależnie od tego czy są to małe fiaty, czy potężne lancery zawsze były w najwyższej gotowości do walki.