Michałowice. Tir wpadł do rowu na krętej trasie, DK7 zablokowana [KRÓTKO]

Do zdarzenia doszło we wtorkowy (20.04.2021) poranek. Tir jadący w kierunku Krakowa wpadł do rowu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Droga w obu kierunkach na czas wyciągania pojazdu jest całkowicie zablokowana.

Wypadek także w Bibicach

Wypadek w Michałowicach nie jest jedynym na tym odcinku DK7. Służby ratownicze działają także w Bibicach, gdzie przed godziną 7 doszło także do wypadku. W tym przypadku też nie ma osób poszkodowanych.