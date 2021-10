Mieszkańcy Olkusza codziennie stoją w korkach. Winna przebudowa wiaduktu w ciągu DK 94. Termin zakończenia prac uległ zmianie

Mieszkańcy Olkusza skarżą się na korki powstające ze względu na remont wiaduktu. Najgorzej jest w godzinach szczytu. Wówczas utrudnienia sięgają nawet dwóch kilometrów!

Jeżdżę tamtędy codziennie do pracy i w trakcie pracy. Najgorzej jest w godzinach popołudniowych. Wtedy korek dochodzi nawet do skrzyżowania krajówki z ulicą Słowackiego. Mam nadzieje, że prace zakończą się najszybciej jak to tylko możliwe, bo tak jak inni mieszkańcy jestem już zmęczony tą sytuacją - informuje Marcin Kulak, mieszkaniec Olkusza