Mieszkańcy Podhala i turyści ruszyli do urn wyborczych. PKW podała wyniki frekwencji

W Zakopanem i okolicznych miejscowościach do urn wyborczych udało się 6 978 osób, co stanowi 13,22 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania w powiecie tatrzańskim. Należy jednak pamiętać, że wiele turystów przebywających na wczasach głosuje właśnie w Zakopanem i okolicznych gminach. Wielu turystów zagłosowało w komisji znajdującej się w Szkole Podstawowej 3 w Zakopanem, która znajduje się w pobliżu Kuźnic. O godz. 12 frekwencja sięgała tam 24,96 proc. Największą frekwencję odnotowała komisja w Przedszkolu Nr 9 - 26,78 proc.

Komisje wyborcze przesłały do PKW dane o ilości wydanych kart do głosowania, na podstawie których obliczono frekwencję. na tle innych powiatów małopolskich powiat tatrzański wypada bardzo dobrze. Głos oddało tam bowiem 13,22 proc. uprawnionych do głosowania. W powiecie nowotarskim frekwencja na godz. 12 wyniosła 11,47 proc.

Najniższa frekwencja to ta w gminie Poronin, gdzie do urn wyborczych udało się 871 osób, czyli 8,76 proc. uprawnionych do głosowania.

Frekwencja w powiecie nowotarskim

W powiecie nowotarskim do urn wyborczych wybrało się 16 900 osób, co stanowi 11,47 proc. uprawnionych do głosowania. Największą frekwencję odnotowano w gminie Ochotnica Dolna. Wydanych zostało 1 085 kart do głosowania, co stanowi 16,54 proc.

Najmniej osób głosowało w gminie Czarny Dunajec. Frekwencja wyniosła 8,01 proc. Wydanych zostało 1403 kart do głosowania.