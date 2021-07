"Mieszkanie Plus" w gminie Zakliczyn. W Lusławicach jeden blok już rośnie, drugi wybudują w Paleśnicy

W Lusławicach już budują blok

Kilka miesięcy temu rozpoczęła się budowa bloku w Lusławicach, na którą gmina pozyskała 6,6 mln zł, co stanowi 95 proc. kosztów całej inwestycji. Budowane są już ściany. We wrześniu przyszłego roku oddanych ma zostać w nim 40 mieszkań „pod klucz”.

Teraz Zakliczyn dostał pieniądze na kolejny budynek wielorodzinny. Blok powstać ma Paleśnicy na działce obok tamtejszego ośrodka zdrowia. Znajdzie się w nim 30 mieszkań o różnym metrażu, zaprojektowanych przede wszystkim z myślą o rodzinach z dziećmi, ale również o seniorach, z wszelkimi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Cena najmu ma wynosić około 10-11 zł za metr kwadratowy, co oznacza, że w przypadku mieszkania o wielkości 50 m kwadratowych miesięczny czynsz będzie wynosił ok. 500 zł plus koszty mediów. W perspektywie około 20 lat najemcy będą mogli nabyć mieszkania na własność.