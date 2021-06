Ministrowie ds. transportu spotkali się w Krakowie. Co dalej z budową Via Carpatii i Centralnego Portu Komunikacyjnego?

Spotkanie na szczycie w Krakowie. Jakie ważne decyzje zapadły?

W Krakowie odbył się szczyt przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczyli członkowie rządu Polski, Słowacji, Czech oraz Węgier. W stolicy Małopolski dyskutowali m.in. ministrowie ds. transportu. Tematem rozmów była choćby realizacja trasy Via Carpatia, która przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka nazywana jest drogą życia dla Europy Środkowo-Wschodniej. On również uczestniczył w rozmowach na szczycie.

Tak ocenia efekt dwudniowego spotkania: - Podjęto decyzje, dotyczące wspólnych prac na rzecz wpisania do głównej sieci szlaków europejskich Via Carpatii, Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz linii kolejowej między Budapesztem a Warszawą.

Dzisiaj szlak Via Carpatia - częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany - liczy kilka tysięcy kilometrów. Jest to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Via Carpatia na terenie Polski to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. W eksploatacji jest nieco ponad 75 km, ale już w realizacji blisko 300.