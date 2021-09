Mirosław Hajdo: Chcemy stworzyć w Cracovii wspólny system gry

Z czego wynika pana decyzja o powrocie do „Pasów”?

Skończył mi się kontrakt z Motorem Lublin, spotkałem się z prof. Filipiakiem, porozmawialiśmy. Powiedział, że potrzebuje ludzi do pracy, osób, które znał i z którymi pracował. Zapytał, czy byłbym zainteresowany podjęciem współpracy z Cracovią? Jak najbardziej, wracam do siebie, tak można powiedzieć.

W Cracovii był pan długo, prowadząc grupy młodzieżowe, nie miał pan więc obiekcji, by wrócić.

Nie miałem, tym bardziej, że wiem, jaką bazą treningową dysponuje Cracovia. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest jeden z czołowych, jeśli chodzi o infrastrukturę, ośrodków w Polsce. To wielka sprawa i przyjemność pracy w takich warunkach.

Był to więc znaczący magnes, który pana ściągnął znów do Cracovii?

W pierwszej kolejności deklaracja prof. Filipiaka co do rozwoju akademii, że jest na to bardzo otwarty i chciał, żeby to szło w jak najlepszym kierunku.