Morderczy bieg w błocie nie wystraszył „najszybszej babci świata”. Barbara Prymakowska Bieg Karnawałowy w Krakowie zakończyła na podium

Kiedy w niedzielę (4 lutego) Barbara Prymakowska stanęła na starcie Biegu Karnawałowego w ramach Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich, nie spodziewała się, że przyjdzie jej pokonać trasę w tak trudnych warunkach.

- Pogoda nie była zła, ale to błoto było po prostu niewybaczalne. Ciężko było zapanować nad nogami, które ślizgały się okropnie to w prawo, to w lewo. Idąc na Mont Blanc, czułam się dużo bezpieczniej w rakach na utwardzonym podłożu, bo wiedziałam, że jak postawię nogę, to się zatrzymam, a tu było zupełnie inaczej – opowiada "najszybsza babcia świata". - To był dosłownie karnawałowy bieg. Przez to błoto nie zabrakło hulanek, podskoków – śmieje się.