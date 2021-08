Moszczenica. Dla Judyty zioła stały się sposobem na własną firmę. Chętnie dzieli się też z innymi swoją wiedzą Lech Klimek

W piątkowy wieczór kilka pań spotkało się w Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach. Miały jeden wspólny cel. Pod czujnym okiem tej, która już to potrafi, zrobić krem z mniszka lekarskiego i dodatkowo pomadkę poziomkową. Tą specjalistką jest mieszkanka Moszczenicy Judyta Rosin-Kiełtyka. Dla Judyty był to szkoleniowy debiut, choć ziołami zajmuje się, od kiedy pamięta. Zajęcia z Judytą udowodniły uczestniczkom, że każda z nich jest w stanie samodzielnie, we własnej kuchni, zrobić sobie świetny kosmetyk na bazie ziół.