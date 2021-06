Motocyklista przez pięć dni leżał w wąwozie po wypadku w Kosowie. Uratowali go polscy policjanci, m.in. z Bochni i Myślenic

Do wypadku w Kosowie doszło 25 maja 2021. 32-letni Lars Ivan Milosevic, Serb z Belgradu, wracał z Serbii do swojego miejsca zamieszkania w miejscowości Gracanica na południu Kosowa. Na drodze z kosowskiej Mitrovicy do miejscowości Zvecan, na jednym z zakrętów stracił panowanie nad motocyklem, uderzył w bariery drogowe i przeleciał razem z maszyną kilkanaście metrów do pobliskiego, dość głębokiego wąwozu. Na skutek odniesionych obrażeń 32-latek nie był w stanie poruszać się ani wezwać pomocy.

30 maja 2021 patrolujący drogę Mitrovica-Zvecan polscy policjanci z XXXII. rotacji Jednostki Specjalnej odnaleźli zaginionego motocyklistę w wąwozie na głębokości 15 metrów poniżej poziomu jezdni. Sygnały, że na tym odcinku drogi mogło dojść do niebezpiecznego zdarzenia, polscy policjanci otrzymali od okolicznych mieszkańców.