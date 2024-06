Do wypadku doszło we wtorek 4.06.2024 ok. godz. 17:08 w Brzesku na skrzyżowaniu ul. Leśnej z drogą krajową nr 75. Doszło tam do zderzenia pięciu pojazdów, w tym ciężarówki, trzech samochodów osobowych oraz lawety przewożącej maszyny rolnicze.

Niestety wypadek jest tragiczny w skutkach. - Jedna osoba została poszkodowana zakleszczona bez funkcji życiowych - przekazał mł. kpt. mgr Dominik Machał, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.