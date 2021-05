Mucharz. Internetowe wyzwanie czy depresja? Prokuratura ustala, dlaczego Karol, licealista z Wadowic się podpalił. ZDJĘCIA

We wtorek (4.05.2021), przed południem, 15-letni Karol, licealista z Wadowic, widziany był w sklepie w Mucharzu (pow. wadowicki). W tej właśnie miejscowości mieszka z rodzicami. W sklepie kupił doładowanie do telefonu. Potem wrócił do domu.

Rodzice byli w pracy.

Była 12.30, gdy telefonicznie poinformował służby ratunkowe, że zamierza się podpalić.

Kilka chwil później zrobił to, uprzednio oblewając się benzyną zabraną z garażu.

Mucharz. Akcja ratownicza. 4.05.2021 OSP Mucharz

Służby ratownicze w ciężkim stanie przetransportowały go helikopterem do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu. Nastolatek był niemal cały poparzony. W szoku byli druhowie z miejscowej jednostki OSP, gdy go zobaczyli. Wielu z nich dobrze znało Karola.