Muszyna znów pełna turystów. W weekend sądeckie uzdrowisko odwiedziły tłumy

Muszyna ma turystom sporo do zaoferowania i to fakt, któremu nie da się zaprzeczyć. To między innymi Park Zdrojowy wraz ze wzgórzem Baszta i zamek, Ogrody Sensoryczne, Ogrody Tematyczne, Ogrody Biblijne, Pijalnie wód mineralnych - Antoni, Milusia, Cechini, Muzeum Regionalne oraz Rynek wraz ratuszem w stylu galicyjskim.

To właśnie tam odbył się Jarmark Rycerski. Dziękujemy za Waszą liczną obecność, dziękujemy wszystkim artystom; tym na scenie, jak również tym, którzy zechcieli zaprezentować swoje rękodzieło oraz podzielić się z nami przepysznymi regionalnymi smakołykami - czytamy na profilu w mediach społecznościowych CKiC Muszyna.