Muzyka czasów Wazów podczas koncertu Chóru Polskiego Radia w kościele ojców Pijarów w Krakowie Paweł Gzyl

Chór Polskiego Radia Magdalena Hałas

Muzyczna podróż w dwóch wymiarach – czasie i przestrzeni. 19 listopada o godz. 20.30 podczas koncertu we wnętrzach kościoła oo. Pijarów, Chór Polskiego Radia przeniesie słuchaczy do epoki baroku, przemierzając szlak wiodący „z ziemi włoskiej do Polski” – Polski rozumianej jako Rzeczpospolita Obojga Narodów, gdyż w programie koncertu (obok utworów kompozytorów włoskich i polskich) znalazły się także kompozycje o litewskim rodowodzie.