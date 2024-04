Na kolejowej zakopiance... wykrzywiły się szyny! Miały być rekordy czasu przejazdu, a są ograniczenia

Temperatury, które w poniedziałek i wtorek przekraczały 20 st. C., miały spowodować zniekształcenie szyn kolejowych. Zniekształcenie miało nie zagrażać przejazdom pociągów, dlatego wprowadzone zostały wyłącznie ograniczenia prędkości do 40 km/h.

Przypomnimy, że ten fragment torów układany był w zimie 2023 roku podczas silnych mrozów. Różnica temperatur wynosząca niemal 50 st. C. poddała próbie kolejową zakopiankę. Niestety próba nie przeszła pomyślnie.

Prace naprawcze już trwają

Jak zapewnia rzecznik prasowy PKP PLK prace naprawcze już trwają i odbywają się głównie w nocy, żeby nie opóźniać ruchu pociągów.

- Ruch pociągów na linii od Krakowa do Zakopanego jest utrzymany. Stwierdzone deformacje toru spowodowały wprowadzenie punktowych ograniczeń prędkości do 40 km/h. Wykonawca usuwa usterki w ramach prac kontraktowych. Przyczyną deformacji była prawdopodobnie zbyt niska temperatura, w jakiej układany był tor w okresie zimowym, przed uruchomieniem ruchu do Zakopanego. W połączeniu z bardzo wysokimi jak na okres wczesno wiosenny temperaturami, które wystąpiły w ostatnich dniach, spowodowało to powstanie dużych naprężeń, a w konsekwencji wystąpienie nierówności w torze. Wykonawca został zobowiązany do pilnej regulacji toru. Roboty są wykonywane w nocy - informuje Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - PLK SA wzmacniają nadzór nad jakością robót inwestycyjnych. Odbiór końcowy prac od wykonawcy nastąpi wówczas, gdy nawierzchnia torowa będzie spełniała oczekiwane parametry. Wszystkie tory na stacji Zakopane zostaną dzisiaj naprawione i odprężone. Prace są prowadzone w porze nocnej, bez większego wpływu na ruch kolejowy - zapewniają przedstawiciele PKP PLK.