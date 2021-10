Na krajówce pod Limanową zderzyły się ciężarówka i osobówka. Jedna osoba w szpitalu

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Droga krajowa nr 28 w statystykach zagrożeń zajmuje, niestety, wysoka pozycję. Trakt wiodący od Wadowic rzez Mszanę Dolną, Limanową, Nowy Sącz, Gorlice i Krosno aż do Przemyśla, obfituje bowiem w stromizny i zakręty. Często bardzo ostre. Na takiej szosie proste i płaskie odcinki usypiają czujność kierowców i zachęcają do szybkiej jazdy. Według policjantów i strażaków są to najczęstrze przyczyny wypadków na tej trasie.

I właśnie z tej drogi, konkretnie z jej odcinka prowadzącego rzez Tymbark, dziesięć minut po godzinie dwunastej w południe, służby ratownicze odebrały sygnał o zderzeniu się dwóch samochodów. Ciężarówki oraz osobówki. W efekcie mniejszy pojazd wypadł w jezdni po czym uderzył w słup sieci energetycznej.

Do miejsca tego wypadku nie jest daleko z Limanowej, gdzie znajduje się Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, ale strażackie samochody muszą przebijać się przez całe miasto w tym przez zawsze zatłoczony odcinek od rynku do dzielnicy Sowliny.