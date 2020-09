Na poważnie i rozrywkowo - czyli trzy nowości książkowe na początek jesieni

Przewodnik po Biblii, romans w realiach Hollywood i thriller rozegrany w czasie pandemii. To trzy nowości książkowe, które proponujemy na początek tej jesieni.

Scott Hahn „Ilustrowany świat Biblii”, Fronda, 2020

Pismo Święte to księga olbrzymia i fascynująca, napisana tysiące lat temu w językach, które niewielu z nas potrafi dzisiaj odczytać. Nie odkrywa swojego znaczenia w sposób łatwy, dlatego, gdy czytamy Biblię, potrzebujemy przewodnika. Książka „Ilustrowany świat Biblii. Przewodnik po Starym i Nowym Testamencie. Kompletne wprowadzenie do Pisma Świętego” wychodzi tym potrzebom naprzeciw. Poznajemy w niej historię Izraela od najdawniejszych czasów, kulturę ludów Bliskiego Wschodu, Cesarstwa Rzymskiego i narodów Basenu Morza Śródziemnego, leżącą u podstaw tworzenia się wspólnoty europejskiej. Drzewa genealogiczne, fotografie krajobrazów, dokumentów, skarbów kultury, rzeźb i obrazów znanych mistrzów, dokładne mapy z zaznaczonymi szlakami oraz obszerne cytaty z dokumentów i prac historyków, pisarzy i teologów – to wszystko pomaga odbyć niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni, by rzeczywiście poznać i zrozumieć świat Biblii. Autorem książki jest dr Scott Hahn, który od 1990 r. prowadzi Katedrę Teologii Biblijnej i Nowej Ewangelizacji na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville. To założyciel i prezes Centrum Teologii Biblijnej św. Pawła. Przez czternaście lat był prezbiteriańskim pastorem. Do Kościoła katolickiego przystąpił podczas Wigilii Paschalnej w 1986 roku.

Nora Roberts „Kryjówka”, Edipress, 2020

Cate Sullivan miała zaledwie dziesięć lat, gdy w czasie zabawy w chowanego podczas rodzinnego spotkania została porwana. Zdrada i trauma, których wtedy doświadczyła, sprawiła, że jej kolejne lata zmieniły się w nieustanną ucieczkę przed wspomnieniami i samą sobą. Mimo to nadchodzi moment, w którym Cate zdaje sobie sprawę, że jeśli w życiu pragnie czegoś więcej niż walki o przetrwanie, musi wrócić do rodzinnego domu i zmierzyć się z przeszłością. Malownicze rancho w krainie Big Sur, należące do wielopokoleniowego rodu światowej sławy aktorów, hollywoodzkie plany filmowe oraz irlandzkie pustkowia są scenerią niezwykle emocjonalnej historii o stracie, zemście i miłości. „Kryjówka” Nory Roberts nie jest po prostu romansem. Nie jest też kryminałem ani powieścią obyczajową. Jest nimi wszystkimi po trochu. Autorka umiejętnie łączy w niej elementy różnych gatunków literackich. Dzięki temu emocji jest więcej, akcja jest bardziej dynamiczna, a finał do samego końca pozostaje okryty tajemnicą. To dlatego jej książki cieszą się powodzeniem na całym świecie.

Robert Ziębiński „Lockdown”, Wydawnictwo Kobiece, 2020

Olga ma miliony na koncie, wspaniałą córkę, którą samotnie wychowuje i nieustanny głód sukcesu. Właśnie stoi przed szansą, aby go zaspokoić: otwiera największą galerię handlową w Europie. Jest dynamiczna i skuteczna, pędzi przed siebie nie oglądając się na innych. Jedna wiadomość sprawia jednak, że cały świat staje dla niej w miejscu. Jej córka zostaje porwana - w dniu, w którym całym krajem wstrząsa wiadomość o epidemii tajemniczego wirusa. Warszawa pustoszeje, ludzie barykadują się w swoich domach. Świat ogarnia paraliż. Pieniądze na koncie stają się czysto wirtualne, a porywacze nie zamierzają czekać. Jedyną osobą, która może jej pomóc, jest prywatny kierowca, Karol. Schodząc z nim do mafijnego podziemia dostrzega, ile mrocznych powiązań skrywało jej pozornie idealne życie. Przekona się też, że Karol jest kimś więcej niż tylko sumiennym, zakochanym w jazzie kierowcą. „Lockdown” to najnowsza powieść Robera Ziębińskiego, który ma już na swym koncie tak znane kryminały, jak „Furia” (2019), „Wspaniałe życie” (2016) czy „Dżentelmen” (2010). Tym razem pisarz zareagował wyjątkowo szybko na pandemię – umieścił akcję swego thrillera w czasie i miejscu, podobnych do tego, co dzieje się tu i teraz. I wykorzystał tę okazję w pomysłowy sposób.