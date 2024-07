Nadleśnictwo Gorlice zbudowało Eko Park Radocyna. To miejsce, w którym można poznać las, ale też oaza spokoju i ciszy

- Witam w Nadleśnictwie Gorlice na jego rubieżach pod granicą ze Słowacją w miejscowości Czarne - mówił Józef Legutko, nadleśniczy Nadleśnictwo Gorlice. - Ośrodek nazywa się Radocyna, bo jesteśmy na granicy tych 2 miejscowości. Obok nas ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy Lasów Państwowych, który funkcjonuje tutaj po przebudowie od 2021 roku. Natomiast dzisiaj ważny dzień w życiu tego miejsca. Dla nas leśników nie tylko z Nadleśnictwa Gorlice, ale myślę, z całej Małopolski, bo inaugurujemy działalność otoczenia wokół tego środka. Otoczenia, które udało się zbudować z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nazwaliśmy go roboczo ekoparkiem i tak już zostało - podkreśla.

Właśnie odbyło się otwarcie, zarządzanego przez nadleśnictwo Gorlice, Ośrodka Edukacji Ekologicznej Ekopark w Radocynie. Jest to inwestycja zrealizowana w ramach programu edukacji ekologicznej, bazującej na zrównoważonej gospodarce leśnej. Otwarciu parku towarzyszyła konferencja naukowa która honorowym patronatem objęli dr inż. Piotr Kempf, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski dziekan Wydziału Letniego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W uroczystości wzięli też udział samorządowcy, przedstawiciele nadleśnictw z małopolski, policji, straży pożarnej, prokuratury GOPR orz straży granicznej.

Jest też budynek z pokojami dla odwiedzających. Jest to miejsce, gdzie przyjeżdżający mogą zatrzymać się na dłużej, uczestnicząc w różnorodnych programach edukacyjnych i rekreacyjnych.

Ważnym miejscem kompleksu jest multimedialna sala konferencyjna. Jest to nowoczesne pomieszczenie, które może pomieścić około 100 osób, idealne do organizowania seminariów i warsztatów.

W otoczeniu Ekoparku Radocyna znajdują się również wiata edukacyjna w stylu łemkowskiej „chyży” będąca tradycyjną strukturą drewnianą, która łączy edukację z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Kolejnym miejscem wartym wyróżnienia jest Strefa Ochrony Powietrza. Jest to obszar dedykowany do nauki o znaczeniu czystego powietrza i metodach jego ochrony.

Chwil wytchnienia można doświadczyć w parku edukacyjnym, będącym miejscem, gdzie odwiedzający mogą w sposób aktywny i interaktywny poznawać zasady funkcjonowania ekosystemów.

Na zagospodarowanym terenie posadzono około 1 500 drzew, bylin i krzewów, tworząc żywe laboratorium przyrodnicze. To doskonały przykład, jak można łączyć teorię z praktyką – odwiedzający mają możliwość posadzenia własnego drzewa, co jest nie tylko cenną lekcją, ale również wkładem w rozwój lokalnego ekosystemu.

- Będziemy tu pokazywać, co tak naprawdę leśnik w tym lesie robi - stwierdza nadleśniczy. - To miejsce i jego otoczenie, to jest tylko rodzaj zachęty takiego zaczynu, którym chcemy niejako zwabić, zaprosić wszystkich, którzy zechcieliby bliżej poznać arkany gospodarki leśnej - dopowiada.