Najbardziej pechowy piłkarz Cracovii Radosław Kanach znów ma pod górkę

Pech Kanacha

Pomocnik „Pasów” przez blisko rok nie grał w piłkę, bo 16 sierpnia ubiegłego roku w pucharowym meczu z Chrobrym Głogów doznał przykrej kontuzji, która nie pozwoliła mu na grę przez cały rok.

- Niestety, mam skręcenie kostki, skakałem do „główki” i źle stanąłem – mówi Radosław Kanach. - Kostka spuchła, rezonans wykazał zerwanie jednego więzadła i naderwanie innych. Będzie leczenie zachowawcze, nie operacyjne.

Straciliśmy Radka prawdopodobnie na trzy miesiące

– stwierdził trener Cracovii Michał Probierz.

Piłkarzowi przeszedł koło nosa wyjazd na zgrupowanie do Słowenii, gdzie aktualnie przebywają zawodnicy i szlifują formę przed sezonem.

- Poprzednio miałem kontuzjowane kolano, trenowałem dwa tygodnie z drużyną i wszystko było OK. Wcześniej miałem indywidualne zajęcia. „Zamknąłem temat” kolana i rozpocząłem nowy – kostki. Miejmy nadzieję, że to nie będzie aż tak długa przerwa.