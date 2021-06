Kibice Cracovii świętują jubileusz klubu. Transparent i race w centrum Krakowa [ZDJĘCIA] Jacek Żukowski

Kibice Cracovii postanowili uczcić jubileusz 155-lecia klubu. Zebrali się tam, gdzie bije serce miasta czyli na Rynku Głównym. Rozwinęli ogromny transparent, były też race. Zamanifestowali przywiązanie do barw klubowych, co spotkało się reakcją sił policyjnych. To nie jedyny akcent jubileuszu. W Cracovia Training Center w Rącznej odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka. Zobaczcie w GALERII zdjęcia. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE