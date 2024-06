Najlepsze transfery Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Jacek Żukowski

Trwa letnie okienko transferowe. Kibice Cracovii, jak co roku, mają wielkie nadzieje związane z ruchami kadrowymi. W ostatnich latach nie mieli zbyt wielu okazji do radości, jednak były też "perełki", jakie zjawiały się w klubie z ul. Kałuży. Przypominamy najlepszych, jak się później okazało, piłkarzy, którzy trafili do Cracovii w ostatnich latach. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE