Cracovia. Młodzieżowcy na nowy sezon. To z nich będzie wybierał trener Michał Probierz

NOWE Ostrów k. Tarnowa. Po starym moście na Dunajcu nie ostały się nawet filary i przyczółki. Zostaną zastąpione nowymi [ZDJĘCIA]

Z mostu, który przez pół wieku łączył dwa brzegi Dunajca w Ostrowie pod Tarnowem nie zostały już nawet betonowe filary i przyczółki. Właśnie je wyburzono, mimo że wcześniej mówiono o tym, że się ostaną. Wśród mieszkańców pojawiły się obawy o to, czy przez to nie opóźni się oddanie wyczekiwanej i bardzo potrzebnej przeprawy do użytku .