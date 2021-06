Cracovia Training Center oficjalnie otwarty. Kardynał Dziwisz święcił, premier Morawiecki przysłał list

Z wielką pompą Cracovia oficjalnie otwarła swój ośrodek treningowy w Rącznej. Choć Cracovia Training Center działa już od pół roku, dopiero teraz, z uwagi na pandemię, nastąpiło „przecięcie wstęgi”. Z udziałem władz samorządowych i kościelnych, w asyście zaproszonych gości, w 115. rocznicę założenia klubu dokonano uroczystego otwarcia.

Cracovia Training Center za 50 milionów złotych Przypomnijmy, że ośrodek powstał nakładem 50 mln zł. 8 mln zł pochodziło ze środków Ministerstwa sportu i Turystyki, Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nastąpiło w 2019 r.

Honory gospodarza pełnił prezes Cracovii Janusz Filipiak.

- Cracovia, jako najstarszy klub sportowy w Polsce, czuje się zobowiązana do promowania oraz szerzenia zamiłowania do sportu wśród dzieci i młodzieży. Wierzymy, że inwestycja, jaką jest Cracovia Training Center, otwiera przed nami drzwi do zaspokojenia ambicji naszych młodych adeptów futbolu, znacznie podnosząc jakość, a także perspektywy w szkoleniu zawodników. Zdajemy sobie sprawę, że nowoczesna infrastruktura jest kluczowa w funkcjonowaniu klubu sportowego z ambicjami oraz najwyższymi aspiracjami, a właśnie takie przyświecają Cracovii od dnia jej założenia. Tym projektem rozpoczynamy nowy rozdział. Cracovia Training Center to nasze wspólne dzieło. Jestem przekonany, że ta inwestycja spełni oczekiwania całej społeczności Cracovii

– pisze Filipiak w specjalnym folderze o CTC.

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz: Cracovia Pany! Prezes podkreślał rolę, jaka odegrał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w umożliwieniu wizyty Cracovii w 2005 roku w Watykanie u papieża Jana Pawła II.

- To było jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu – wspomniał prezes.

A ks. kardynał Stanisław Dziwisz wziął udział w otwarciu ośrodka, poświęcił go.

- Od 1906 r. Cracovia oznacza zwołanie klubu, wielu ludzi, którzy pod biało-czerwoną flagą dążyli do mistrzostwa w sporcie, kulturze i życiu – stwierdził ks. kardynał Stanisław Dziwisz. - Wśród nich wyróżnił się Józef Kałuża, któremu środowisko kibiców wybudowało pomnik. Jeden z kibiców wyróżniał się jako lider na arenie międzynarodowej. Miałem okazję służyć mu przez lata. Jan Paweł II identyfikował się zawsze z Cracovią, pytał pielgrzymów: „Jak tam moja Cracovia?”. Życzę wszystkim sportowcom, każdemu trenerowi, działaczom i kibicom dalszych sukcesów życiowych i sportowych. Cracovia Pany!

List od premiera Morawieckiego Prezes Filipiak odczytał specjalny list od premiera Mateusza Morawickiego. - Uroczyste otwarcie Cracovia Training Center w 115-rocznicę powstania tego najstarszego klubu sportowego w Polsce to wyjątkowy dzień. Gratuluję sukcesów i przekazuję wyrazy uznania. Musimy zrobić wszystko, by utalentowana sportowo młodzież mogła realizować swoje marzenia. Cieszę się, że wykorzystano środki rządowe na tę inwestycję. Proszę przekazać gratulacje z okazji tej pięknej rocznicy, życzę osiągnięcia mistrzowskiego poziomu – usłyszeli zebrani. Byli wśród nich choćby wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, prezes Ekstraklasy S.A Marcin Animucki, wójt gminy Liszki Paweł Miś, prezes KS Cracovia 1906 Antoni Smoleń, a także jedyny żyjący mistrz Polski z Cracovią z 1948 r. Mieczysław Kolasa.

Nie zabrakło humorystycznych akcentów. Kardynał Dziwisz przekazał na ręce Filipiaka obraz-mozajkę przedstawiając Jezusa Chrystusa. Na co prezes odparł: - Przekazuję ją w ręce największego grzesznika Cracovii – Jakuba Tabisza.

Prezes w amerykańskim stylu poprowadził uroczystość, przypominając anegdotkę z ostatniego pobytu w Szczytnei. - Taksówkarz powiedział mi - proszę pozdrowić trenera Probierza, on jest jak Guardiola. Ja się oburzyłem, dlaczego to Guardiola nie jest jak Probierz?

- Gdzie nie pojawi się trener Probierz, tam powstają akademie – tak było w Białymstoku, tak jest w Cracovii – żartował Animucki. A burmistrz Miś, którego na użyczenie terenów pod budowę namówiła Elżbieta Filipiak, pełniąca rolę przewodniczącej Rady Nadzorczej Comarch S.A. podkreślił, że gmina odczuła już tę inwestycję – rynek budowlany zareagował wzrostem cen działek na tym terenie. Najważniejsi są piłkarze - Jeśli popatrzymy na obecną infrastrukturę pod kątem treningów, to rzeczywiście nasz ośrodek jest na europejskim poziomie. Takie obiekty są kluczowe w codziennej pracy dużych klubów oraz dla rozwoju młodych zawodników. Jestem pewien, że efekty wynikające z użytkowania Cracovia Training Center zobaczymy już niedługo – czytamy we wspomnianym już wyżej folderze. To słowa szkoleniowca Cracovii Michała Probierza

