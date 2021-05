Najgorszy rok w małopolskiej turystyce za nami. Przed nami najlepszy? Może za parę lat. Musimy na to mocno popracować

Wielki powrót do biur. Nie wszyscy pracownicy chcą, by było jak dawniej. Pracodawcy też. Co to oznacza dla biurowców w Krakowie?

Wraz ze spadkiem liczby zakażeń i wzrostem populacji zaszczepionych przeciw covid odżyły w krakowskich firmach dyskusje o powrocie pracowników do biur. W szczytowych momentach pandemii, czyli wiosną 2020 roku oraz w marcu 2021, pracę z domu wykonywało przeszło 20 proc. ludzi zatrudnionych pod Wawelem w sektorze przedsiębiorstw, czyli grubo ponad 100 tys. osób. W niektórych sektorach, jak informacja i komunikacja, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz edukacja i administracja - odsetek pracujących zdalnie przekraczał 90 proc. Teraz większość ludzi chce wrócić do biur, ale przeważnie na innych zasadach niż przed pandemią. Wszystko wskazuje na to, że głównym trendem stanie się praca hybrydowa, czyli korzystne dla pracodawców i pracowników łączenie pracy w biurze z pracą w domu, bo to m.in. obniża koszty i pozwala uniknąć straty czasu w krakowskich korkach. Z jednym zastrzeżeniem: będą to nieco lub nawet całkiem inne biura niż dotąd.